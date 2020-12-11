Москва, , 15:26 — REGNUM Заявление президента России Владимира Путина о том, что стоит внимательно присмотреться к возможности проведения на территории России широкой амнистии, вызвало реакцию среди пользователей интернета. Граждане оставили свои комментарии 11 декабря в сервисе «Яндекс.Новости».

»Просто дороговато стало их там кормить и вообще содержать. Всех на вольные хлеба. Экономия будет страшенная», — считает Григорий С.

Многие пользователи поддержали идею провести в России широкую амнистию среди заключённых. Но они отметили, что к данному вопросу необходимо подойти аккуратно и выпускать людей из тюрем последовательно.

«Вообще-то повод для амнистии есть, это принятие поправок к Конституции РФ. В период пандемии коронавируса имеет смысл амнистировать часть заключенных, чтоб уменьшить скученность в тюрьмах. Амнистировать надо порциями, а не всех скопом. Вначале, я думаю, надо амнистировать тех, кто осужден до семи лет, имеет положительную характеристику и отсидел половину срока. Через какое-то время, посмотреть, как изменилась криминогенная обстановка, и амнистировать следующую порцию. Сексуальных маньяков и убийц не амнистировать», — написал Александр Ш.

Другие пользователи оказались не очень обрадованы вероятности проведения подобной процедуры в России. Они считают, что на поимку преступников тратится слишком много ресурсов, чтобы предоставлять заключённым возможность покинуть тюрьмы раньше установленного срока.

«Столько много отдано сил, государственных средств, здоровья, жизней сотрудников полиции, оставивших осиротевшими детей, вдов и матерей. Такая большая цена отдана для наведения порядка в стране, чтобы вот так выпустить рецидив и начинать всё сначала», — задаётся вопросом пользователь под псевдонимом «Ледокол».

Некоторые комментаторы выразили своё безразличие к амнистии. Они пришли к выводу, что если выпустить граждан, которые не угрожают обществу, раньше времени, то это является крайне логичным шагом, не требующим серьёзного обсуждения.

«Почему-то всегда тема амнистии получает в сети популярность, все обсуждают, кого, на каких условиях выпустят. Хотя чего обсуждать? Ну да, как акт гуманизма в случаях не особо тяжких преступлений — хорошо, можно такое допустить. В этом вопросе нужно разбираться и слышать мнение общества, да и судебные дела должны быть рассмотрены индивидуально и с особой тщательностью», — пишет Святослав П.

Как передавало ИА REGNUM, 10 декабря президент России Владимир Путин заявил о том, что стоит внимательно присмотреться к возможности проведения на территории России широкой амнистии.