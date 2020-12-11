Ташкент, 11 декабря 2020, 15:18 — REGNUM Стену дворца хивинских ханов Таш-Хаули снесли строители частного предприятия «Суругт нефть строй», сообщили в пресс-службе министерства культуры Узбекистана.
В департаменте культурного наследия считают, что виновником сноса является заказчик — государственный музей-заповедник Ичан-Кала. Верхняя часть стены снесена 8 декабря подрядной организацией.
В министерстве пояснили, что ремонтные работы в музее-заповеднике должны проводиться только на основании заключения научно-экспертного совета при департаменте культурного наследия и при согласовании с ЮНЕСКО.
Однако строительные работы начаты без проекта. В настоящее время все работы по объекту приостановлены. Минкультуры готовит материалы для обращения в правоохранительные органы.
Читайте также: Генпрокуратура Узбекистана проверит разрушение античного памятника