Москва, , 15:20 — REGNUM Рост цен на продукты в России в годовом выражении составляет чуть более 5%. Об этом 11 декабря сообщил заместитель министра промышленности и торговли РФ Виктор Евтухов в эфире телеканала «Россия 24».

«Сейчас по поручению главы государства и председателя правительства идет совместная работа нескольких ведомств. Основное внимание уделяется социально значимым товарам, прежде всего продуктам питания. Могу сказать, что по продовольственным товарам за первые 11 месяцев этого года инфляция к такому же периоду предыдущего года составила чуть более 5%, а если брать непродовольственные товары, то чуть более 4%», — рассказал Евтухов.

При этом чиновник напомнил, что по двум категориям товаров цены выросли намного сильнее, чем по другим. Речь идет о сахаре и подсолнечном масле.

«От производителей цены выросли в два раза, рознице удалось практически вполовину демпфировать этот рост. Это возможно, потому что цены на базовые товары формируются так, что наценки на них минимальные», — сообщил Евтухов.

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