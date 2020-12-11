Санкт-Петербург, , 15:22 — REGNUM Лидер «Справедливой России», депутат Госдумы Сергей Миронов предположил, что петербургские власти «отомстили» рестораторам за «акцию неповиновения» ночными рейдами, передает корреспондент ИА REGNUM.

Миронов раскритиковал идею сотни рестораторов поучаствовать в «Карте сопротивления» (она уже ликвидирована) в ответ на предновогодние запреты на работу, так как это выглядит, будто они «не наигрались в войнушку». Тем не менее, считает Миронов, именно из-за столь демонстративного отказа следовать воле властей во время рейдов с сотрудниками общепита могли обращаться жестко.

«Такое ощущение, что им начали за это мстить, начали какие-то рейды совершенно ненужные, как мне кажется. Ну не красят наш город такие сообщения на федеральных телеканалах. Когда смотришь — мне было, если честно, просто стыдно. Стыдно за свой город. Елки-палки, других нет что ли проблем и других решений, кроме как устраивать такие акции, демонстрации устрашения? Не понимаю. Мне кажется, это неправильно», — сказал политик.

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Судя по всему, он имеет в виду ночной инцидент в баре Commode на улице Рубинштейна: в социальных сетях и СМИ распространили видео, на котором полиция применяет силу и спецсредства к уже лежащим на полу барменам и посетителям. Сейчас общепиту запрещено работать с 23:00 до 06:00, указанный бар нарушал этот запрет.

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Власти Петербурга в лице вице-губернатора Евгения Елина и руководителя Ситуационного центра по вопросам соблюдения стандартов безопасной деятельности Александра Ситова позднее подчеркивали, что считают применение силы адекватной реакцией полиции.

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