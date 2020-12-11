Белгород, 11 декабря 2020, 15:52 — REGNUM Зарегистрировать отношения в последний день 2020 года решили 35 пар в Белгородской области. Новобрачных поздравят Деды Морозы со Снегурочками, соблюдая все требования Роспотребнадзора, сообщили ИА REGNUM 11 декабря в пресс-службе правительства региона.
31 декабря по всей области будут работать Дворцы бракосочетаний. 35 пар уже подали заявления на регистрацию отношений — новые семьи будут созданы в Белгороде, Старом Осколе, Прохоровском, Волоконовском, Грайворонском, Ивнянском и Корочанском районах, а также в Яковлевском и Шебекинском горокругах. В праздничных залах с новогодними елями молодожёнов будут поздравлять Дед Мороз и Снегурочка.
В соответствии с требованиями Роспотрбнадзора, в период пандемии коронавируса количество гостей на торжественной церемонии ограничено.