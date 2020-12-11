Белгород, , 15:52 — REGNUM Зарегистрировать отношения в последний день 2020 года решили 35 пар в Белгородской области. Новобрачных поздравят Деды Морозы со Снегурочками, соблюдая все требования Роспотребнадзора, сообщили ИА REGNUM 11 декабря в пресс-службе правительства региона.

31 декабря по всей области будут работать Дворцы бракосочетаний. 35 пар уже подали заявления на регистрацию отношений — новые семьи будут созданы в Белгороде, Старом Осколе, Прохоровском, Волоконовском, Грайворонском, Ивнянском и Корочанском районах, а также в Яковлевском и Шебекинском горокругах. В праздничных залах с новогодними елями молодожёнов будут поздравлять Дед Мороз и Снегурочка.

«Обряд бракосочетания в сказочном мерцании новогодних гирлянд приобретает особенный смысл, оставляет неповторимые впечатления и дарит по-настоящему праздничные эмоции. Также мы ждём пары, у которых уже есть общие дети или ожидается совместный ребёнок, но которые ещё не успели узаконить свои отношения. Подать заявление на бракосочетание можно лично, обратившись в орган ЗАГС, а также в электронном виде на портале госуслуг», — говорит заместитель начальника управления ЗАГС области Наталья Шека.

В соответствии с требованиями Роспотрбнадзора, в период пандемии коронавируса количество гостей на торжественной церемонии ограничено.