Москва, , 15:13 — REGNUM МИД РФ должно вынести на международное обсуждение вопрос о предотвращении действий, направленных на оскорбление чувств верующих. Такое поручение дал президент РФ Владимир Путин по итогам встречи с представителями религиозных организаций, сообщается на сайте Кремля.

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Правительству РФ поручено содействовать Евангелическо-лютеранской церкви России в создании музейно-выставочного комплекса «Палаты Мазепы, XVII в., а Духовному управлению мусульман РФ помочь в восстановлении исторического облика комплекса зданий мусульманской мечети и медресе в Москве.

В свою очередь, Минфин РФ обязан разрешить предоставлять духовным организациям упрощенную систему налогообложения и пониженные тарифы страховых взносов на обязательное пенсионное страхование в размере 20%. Срок исполнения поручений до 1 марта 2021 года.

Как сообщало ИА REGNUM, в День народного единства 4 ноября в режиме видеоконференции президент РФ Владимир Путин провел встречу с представителями религиозных конфессий.

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