Ижевск, , 15:13 — REGNUM В Удмуртии увеличили время работы организаций сферы общественного питания. Соответствующие изменения внесены в указ о режиме повышенной готовности.

Следите за развитием событий в трансляции: «Коронавирус в России и массовая вакцинация — все новости»

Так, с 11 декабря, ресторанам и кафе разрешается работать до 01:00 по местному времени. При этом работа заведений навынос может продолжаться круглосуточно.

Таким образом, теперь рестораны, кафе, столовые и буфеты могут работать с 7:00 до 1:00.

Напомним, c 7 октября время работы общепита было ограничено с 7:00 до 23:00.

Читайте также: COVID бушует ночью? В Удмуртии приостановят работу ночных кафе и ресторанов

Как сообщало ИА REGNUM, власти Удмуртии планируют, что основные экономические показатели вернутся на докризисный уровень в 2022 году. По словам и. о вице-премьера Константина Сунцова, во втором полугодии начал восстанавливаться товарооборот в розничной торговле, начал восстанавливаться товарооборот в бытовых услугах, в кафе и так далее.

Читайте также: В Удмуртии раскрыли сроки восстановления экономики