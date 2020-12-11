Ижевск, 11 декабря 2020, 15:13 — REGNUM В Удмуртии увеличили время работы организаций сферы общественного питания. Соответствующие изменения внесены в указ о режиме повышенной готовности.
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Так, с 11 декабря, ресторанам и кафе разрешается работать до 01:00 по местному времени. При этом работа заведений навынос может продолжаться круглосуточно.
Таким образом, теперь рестораны, кафе, столовые и буфеты могут работать с 7:00 до 1:00.
Напомним, c 7 октября время работы общепита было ограничено с 7:00 до 23:00.
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Как сообщало ИА REGNUM, власти Удмуртии планируют, что основные экономические показатели вернутся на докризисный уровень в 2022 году. По словам и. о вице-премьера Константина Сунцова, во втором полугодии начал восстанавливаться товарооборот в розничной торговле, начал восстанавливаться товарооборот в бытовых услугах, в кафе и так далее.
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