Москва, , 15:13 — REGNUM Россия лидирует в мире по организации вакцинации от коронавирусной инфекции. Об этом 11 декабря сообщил премьер-министр РФ Михаил Мишустин на совещании в правительстве РФ.

Вакцина Иван Шилов © ИА REGNUM

«Уже сегодня можно сказать, что Россия занимает лидирующие позиции в мире по организации вакцинации людей. И хочу сказать, что мы гордимся нашими учёными и врачами, без которых, конечно, эти успехи были бы невозможны», — заявил он.

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Мишустин рассказал о начале постклинических испытаний второй российской вакцины от COVID-19, разработанной центром «Вектор».

Как сообщало ИА REGNUM, всего до конца декабря для вакцинации будет подготовлено 480 тыс. доз вакцин.