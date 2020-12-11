Самара, , 15:19 — REGNUM ЗАГС планируют разместить в парке Дружбы народов в Самаре. Об этом 11 декабря сообщает пресс-служба областного правительства.

По сообщению пресс-службы ведомства, 10 декабря глава региона Дмитрий Азаров встретился с руководителем РОО «Союз народов Самарской области» Ростиславом Хугаевым. На встрече был рассмотрен ход строительства Парка дружбы народов в жилом микрорайоне Волгарь в Самаре.

Сообщается, что в парке будут расположены 22 подворья, раскрывающих культуру народов, которые проживают в регионе. В домах планируют оборудовать лингафонные кабинеты, интерактивную этнографическую комнату, ремесленную мастерскую, национальную библиотеку. Кроме этого, в парке разместятся ЗАГС и Дом национальностей с концертным залом.

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