Челябинск, , 15:08 — REGNUM Бывший мэр Миасса Челябинской области Геннадий Васьков снова попросился на свободу. Ходатайство о замене неотбытого срока наказания более мягким видом наказания уже поступило в Калининский райсуд Челябинска.

Дата рассмотрения этого ходатайства пока не назначена, пишет Накануне.Ru. Отметим, ранее он просил освободить его условно-досрочно, но получил отказ.

Как сообщало ИА REGNUM Васьков был осуждён в ноябре 2019 года. За покушение на получение взятки и превышение должностных полномочий суд назначил ему 3 года и 6 месяцев колонии строгого режима и штраф в размере 1 млн рублей. Но в марте 2020 года облсуд смягчил ему наказание, отменив штраф и оставив 3 года и 6 месяцев в колонии общего режима.

Читайте ранее в этом сюжете: Экс-мэр Миасса Васьков не смог выйти из колонии