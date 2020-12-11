Москва, , 15:05 — REGNUM Премьер-министр РФ Михаил Мишустин заявил о начале постклинических испытаний второй российской вакцины от коронавирусной инфекции «ЭпиВакКорона», разработанной компанией «Вектор».

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"Их [постклинических испытаний] результаты будут подведены в январе», — сказал он.

Глава правительства заявил о необходимости предоставить возможность всем желающим во время новогодних праздников сделать прививку от COVID-19. Он отметил, что в регионах страны пункты вакцинации открываются уже сегодня.

Всего до конца декабря для вакцинации будет подготовлено 480 тыс. доз вакцин.