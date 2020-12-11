Ульяновск, , 15:08 — REGNUM До конца 2020 года в Ульяновске приостановят работу иконные лавки, открытые вне храмов. Их закрытие осуществляется для централизации и взятия под контроль приходских доходов.

По словам руководителя епархиального отдела по взаимодействию церкви с обществом и СМИ Натальей Горенок, Симбирская епархия русской православной церкви приняла решение о закрытии большинства церковных лавок, так как митрополит Лонгин считает, что совершение треб и таинств «не может и не должно превращаться в торговлю религиозными услугами». Примут решение по закрытию иконных лавок вне храмов до конца 2020 года, и каждый случай рассмотрят отдельно.

Ранее ИА REGNUM сообщало, в Ульяновске священники Симбирской епархии несут службу в медучреждениях, окормляя пациентов с коронавирусной инфекцией. Под патронатом находятся в настоящее время три больницы — госпиталь ветеранов войн, центральная клиническая медико-санитарная часть и центральная городская клиническая больница.

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