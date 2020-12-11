Уфа, , 15:12 — REGNUM Новые составы пригородных электричек планируют закупить в Башкирии. Об этом 11 декабря сообщил глава региона Радий Хабиров на своей странице в социальной сети.

По его словам, несмотря на то, что реконструкция вокзала в Уфе шла долгих семь лет, был получен отличный результат: сейчас здесь современные залы, оборудованные удобными креслами и системой ожидания. На вокзале были разделены потоки пассажиров и отсутствуют очереди, организована схема движения общественного транспорта. В настоящий момент решается вопрос парковок.

Хабиров отметил, что в дальнейшем планируется продлить тоннель до четвёртой платформы, а также возвести гостиницу и благоустроить привокзальную площадь.

Глава Башкирии поблагодарил руководство РЖД, которое идет навстречу предложениям руководства региона. Он также сообщил, что сегодня был рассмотрен вопрос закупки новых составов, в которых пассажиры могли бы ездить с комфортом: в них удобные ступени для пожилых людей и граждан с ограниченными возможностями здоровья, а также для мам с колясками. Кроме этого, в новых составах расстояние между креслами шире.

Хабиров отметил, что ему был представлен проект экспресса от Кумертау до Уфы через Мелеуз и Салават: на этом направлении планируется уменьшить в два раза время в пути. Сейчас идет работа также и над логистикой общественного транспорта на транспортно-пересадочных узлах: чтобы из поезда сразу можно было сесть в автобус. Этот проект начнут реализовывать в Башкирии в 2021 году, добавил он.

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