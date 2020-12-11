Москва, , 15:01 — REGNUM На сегодняшний день в России ситуация с распространением коронавирусной инфекции остаётся достаточно напряженной. Об этом сегодня, 11 декабря, в ходе совещания премьер-министра России Михаила Мишустина с производителями вакцины от коронавируса заявила глава Роспотребнадзора Анна Попова.

«Хочу также обратить внимание, что эпидемиологическая ситуация в стране остаётся достаточно тяжёлой», — сказала Попова.

Она подчеркнула, что вакцинация «как способ противодействия развитию инфекции COVID-19 позволит держать ситуацию под контролем».

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Как сообщало ИА REGNUM, по данным оперативного штаба на 11 декабря, в России за минувшие сутки выявили 28 585 случаев заражения коронавирусом в 84 из 85 регионов России. Это на 658 случаев больше, чем сутками ранее, когда исследования выявили 27 927 носителей коронавируса. Всего в России за время пандемии выявили 2 597 711 случаев заражения SARS-CoV-2.