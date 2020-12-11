Москва, , 14:57 — REGNUM В Москве запустили сервис поиска уникальных документов, связанных с историческим обликом столицы, сообщили ИА REGNUM в Комплексе экономической политики города.

Над проектом работают Главархив Москвы и Госинспекция по недвижимости. Они обнаружили и разместили в открытом доступе ценнейшую проектную документацию на 20 церквей и часовен, безвозвратно утраченных в Москве в 20−30-х годах XX века. Среди них — планы, чертежи, цветные акварельные рисунки фасадов. Документы доступны на сайте архивного ведомства в разделе «Уникальные документы» cgamos.ru/unicdoc.

«Документы о 20-ти давно утраченных храмах и часовнях представляют историческую ценность, а публикация этих документов позволит горожанам познакомиться с жемчужинами храмового зодчества, которые сейчас уже нельзя увидеть», — приводятся в сообщении слова вице-мэра столицы Анастасии Раковой.

Она рассказала, что в планах продолжить работу и открыть новые документы.

«Специалисты Госинспекции по недвижимости совместно со специалистами Главархива Москвы проводят экспертизу выявленной научно-технической документации Архивного фонда Москвы. Проводится всесторонняя оценка значимости и уникальности документов исходя из обстоятельств их создания, авторства конкретного архитектора, культурно-исторической значимости и ряда других критериев», — пояснил заместитель мэра столицы Владимир Ефимов.

Среди обнародованных документов — планы часовни при церкви Св. Василия Кесарийского с автографом выдающегося архитектора Федора Шехтеля, планы и рисунки фасада Троицкой церкви в Больших Лужниках, рисунки иконостаса церкви Св. Николая на Мясницкой.