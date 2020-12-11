Лондон, , 15:01 — REGNUM Лондонский суд в очередной раз отложил рассмотрение дела об экстрадиции российского бизнесмена Олега Тинькова в США. Об этом сообщил 11 декабря адвокат Тинькова Алекс Бейлин.

Возможность выдачи Тинькова Соединённым Штатам Вестминстерский магистратский суд должен был рассматривать 11 декабря. Однако заседание перенесли на март 2021 года.

«Новое слушание состоится 15 марта, чтобы определить дальнейший ход рассмотрения дела», — сообщил Бейлин ТАСС.

О переносе слушаний судью попросил адвокат. Он рассказал, что у Тинькова, который лечится от онкологического заболевания, наблюдаются очень серьезные осложнения. В организме происходит отторжение трансплантата, связанное с группой крови. Шансы бизнесмена на выживание оцениваются в 40−50%.

Слушания о выдаче Тинькова перенесены в шестой раз. Власти США обвиняют бизнесмена в подделке налоговой декларации и занижении дохода за 2013 год. Тогда он имел американское гражданство.

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