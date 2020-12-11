Челябинск, , 14:52 — REGNUM В Челябинске возбуждено уголовное дело по факту уничтожения объекта культурного наследия. Об этом сообщает пресс-служба облпрокуратуры.

По данным следствия, в апреле 2019-го — июне 2020 года одно из ООО делало ремонт фасадов здания областной универсальной научной библиотеки, являющегося объектом культурного наследия. Сумма госконтракта превысила 18,4 млн рублей. При этом оказалось, что работы не соответствуют имеющейся научно-проектной документации, выполнены некачественно, а сохранность особенностей объекта не была обеспечена.

Также проверяющие пришли к выводу, что подрядчик применил на объекте материалы ненадлежащего качества и тем самым нарушил технологию производства работ. Результаты прокурорской проверки были направлены в соответствующий орган предварительного расследования. И после их рассмотрения там возбудили уголовное дело по части 1 статьи 243 УК РФ. Санкция данной нормы предусматривает наказание вплоть до лишения свободы на срок до трёх лет.