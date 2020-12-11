Москва, , 14:46 — REGNUM Представлять в суде интересы футбольного арбитра Никиты Данченкова, избитого Романом Широковым, будет известный адвокат Александр Добровинский. Об этом 11 декабря сообщает «Чемпионат».

"Я буду представлять интересы Никиты Данченкова», — сказал Добровинский.

По его словам, то, что произошло, — ужасно, и надо понять, как выходить из этой ситуации.

«Широков признал свою вину, посмотрим, что будет дальше. Сегодня будет допрос свидетелей», — добавил адвокат.

Ранее сообщалось, что судебное заседание по делу Широкова состоится 11 декабря.

Напомним, Добровинский представлял сторону потерпевших на судебном процессе по делу Михаила Ефремова.

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