Москва, , 14:59 — REGNUM Объёмы поступления в гражданский оборот второй зарегистрированной российской вакцины от коронавирусной инфекции «ЭпиВакКорона», разработанной НИИ «Вектор», планируется увеличивать с каждой неделей. Об этом 11 декабря рассказала глава Роспотребнадзора Анна Попова на совещании в правительстве РФ.

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«В каждую последующую неделю вакцина будет выводиться в гражданский оборот последовательно. «Вектор» ведет переговоры с рядом фармкомпаний, чтобы производство вакцины было масштабировано», — сказала Попова.

Также глава Роспотребнадзора добавила, что эпидемиологическая ситуация в стране остается напряжённой.

«Вакцинация, как способ противодействия развитию этой инфекции, позволит нам ситуацию держать под контролем. Поэтому важно, чтобы максимальное число людей было привито», — заявила Попова.

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