Париж, , 14:43 — REGNUM Во Франции в парижском кафедральном соборе Нотр-Дам, который в апреле 2020 года очень сильно пострадал от пожара, завершился демонтаж самого большого в стране органа, имеющий около 8000 труб. Об этом сообщает радиостанция France Inter.

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Эти работы продлились четыре месяца (с 3 августа) и были завершены на два месяца раньше запланированного срока.

«Инструмент был практически нетронут и не пострадал ни от огня, ни от воды, но он был покрыт какой-то жёлтой или зеленой пылью, окисью свинца, вредной для человека», — рассказал Кристиан Лутц, органист, техник-консультант по историческим памятникам.

Теперь специалистам предстоит очистить каждую трубу инструмента. Добавим, что в соборе по-прежнему остаются деревянный корпус органа, а также несколько труд, расположенных на фасаде инструмента. Они слишком хрупкие и не подлежат демонтажу.

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Как сообщало ИА REGNUM, пожар в соборе Парижской богоматери вспыхнул вечером 15 апреля. Горела несущая конструкция, а позже обрушились шпиль и часы Нотр-Дама. Огонь уничтожил значительную часть собора во французской столице. Предположительно, возгорание началось из-за реставрационных работ.

Власти Франции намерены восстановить собор в течение ближайших пяти лет. При этом глава государственного учреждения по восстановлению собора Нотр-Дам в Париже Жан-Луи Жоржлин заявил, что реставрация собора не завершится в 2024 году.