Москва, , 14:42 — REGNUM Разработанная центром «Вектор» вакцина от COVID-19 «Эпиваккорона» поступила в гражданский оборот, заявила 11 декабря глава Роспотребнадзора Анна Попова.

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«Вышла в гражданский оборот, и проводятся пострегистрационные клинические испытания на третьем этапе вакцины, которую производит наш научный центр «Вектор», — сказала Попова на совещании с производителями вакцин.

По её словам, вакцина поступила в Москву, Санкт-Петербург, Тулу, Новосибирск и Ростов-на Дону. Препарат можно доставить в самые отдаленные районы страны благодаря высокой температуре хранения, уточнила Попова.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее глава Роспотребнадзора Анна Попова заявила, что вакцину центра «Вектор» в рамках пострегистрационных испытаний получили около одной тысячи человек.

Напомним, 26 ноября в России после регистрации стартовали клинические исследования вакцины «ЭпиВакКорона» ГНЦ «Вектор». Исследования пройдут на базе медицинских учреждений в пяти субъектах РФ: в Москве, Татарии, Московской, Тюменской и Калининградской областях.

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