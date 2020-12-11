Брянск, 11 декабря 2020, 15:12 — REGNUM Целевой показатель по ликвидации аварийного жилья в 2020 году полностью выполнила Брянская область, заявил 11 декабря на своей странице в социальной сети губернатор Александр Богомаз. Глава региона принял участие в заседании президиума правительственной комиссии по региональному развитию в РФ под председательством заместителя председателя правительства РФ Марата Хуснуллина, который поставил область в пример другим регионам.
По словам губернатора, Марат Хуснуллин отметил, что при строительстве жилья и социальных объектов в Брянской области существует оптимальное соотношение цены и качества.
В правительстве региона добавили, что строительство жилья ведётся в рамках комплексного освоения территорий на семи крупных площадках площадью более 700 га, а также в районных центрах области и по программе индивидуального малоэтажного жилья. Введено в строй 682 тыс. кв. м. Планируемый объём строительства составит 2,608 млн кв. м.