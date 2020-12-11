Брянск, , 15:12 — REGNUM Целевой показатель по ликвидации аварийного жилья в 2020 году полностью выполнила Брянская область, заявил 11 декабря на своей странице в социальной сети губернатор Александр Богомаз. Глава региона принял участие в заседании президиума правительственной комиссии по региональному развитию в РФ под председательством заместителя председателя правительства РФ Марата Хуснуллина, который поставил область в пример другим регионам.

По словам губернатора, Марат Хуснуллин отметил, что при строительстве жилья и социальных объектов в Брянской области существует оптимальное соотношение цены и качества.

«По соглашению между правительством Брянской области и Минстроем России в 2020 году на территории региона должно быть введено 426 тысяч кв. м жилья. И этот показатель будет выполнен», — отметил Александр Богомаз.

В правительстве региона добавили, что строительство жилья ведётся в рамках комплексного освоения территорий на семи крупных площадках площадью более 700 га, а также в районных центрах области и по программе индивидуального малоэтажного жилья. Введено в строй 682 тыс. кв. м. Планируемый объём строительства составит 2,608 млн кв. м.