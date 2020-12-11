Калуга, , 15:09 — REGNUM В 2020 году на поддержку семьи, материнства и детства из калужского областного бюджета выделено свыше 2,7 миллиарда рублей. Об этом 11 декабря шла речь на заседании координационного совета по духовно-нравственному воспитанию детей и молодежи при правительстве Калужской области. Участники встречи рассмотрели вопросы, касающиеся укрепления семейных ценностей и поддержки семьи, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

На заседании координационного совета по духовно-нравственному воспитанию детей и молодежи при правительстве Калужской области. Admoblkaluga.ru

Было отмечено, что в области уделяется особое внимание выявлению семейного неблагополучия, профилактике сиротства и детской безнадзорности. Семейным воспитанием охвачен 91% детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей. Семьям с детьми выплачивается более 20 видов пособий и компенсаций. Губернатор Владислав Шапша поблагодарил представителей Русской православной церкви за активное взаимодействие с органами власти в решении вопросов, касающихся укрепления института семьи.

«В нашей области проживает около 180 тысяч молодых людей в возрасте от 14 до 30 лет. Мы рассматриваем эту социальную группу как один из стратегических ресурсов развития региона. Вместе нам нужно сделать всё, чтобы семья в системе молодежных ценностей вышла на ведущие позиции. Поправки, внесённые в Конституцию страны, дают нам большой задел для качественного усиления этой работы», — подчеркнул Владислав Шапша.

На заседании также обсуждалась работа совета отцов при Уполномоченном по правам ребенка в Калужской области по укреплению традиционных семейных ценностей. Совет отцов действует в регионе с 2018 года и объединяет активных мужчин, которые занимаются решением важных социально значимых вопросов по защите семейных ценностей, усилению роли отца в семье и обществе, укреплению института семьи через конкретные проекты, связанные с наставничеством и воспитанием подрастающего поколения. В частности, руководителям муниципальных образований области было рекомендовано рассмотреть возможность создания на своих территориях координационных центров социальной поддержки жителей, а также советов отцов.

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