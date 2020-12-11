Норильск, Красноярский край, , 14:39 — REGNUM Арбитражный суд Красноярского края перенёс заседание по делу о возмещение вреда из-за разлива нефтепродуктов в Норильске на 24 декабря. Об этом ИА REGNUM сообщили в пресс-службе суда.

При этом судья привлёк к слушанию в качестве третьего лица «Центр лабораторного анализа и технических измерений по Сибирскому федеральному округу».

«В связи с необходимостью представления сторонами в дело дополнительных документов и изучения доказательств судебное заседание отложено на 24.12.2020 в 10 час. 00 мин», — отметили в суде.

Напомним, ранее в министерстве экологии и рационального природопользования края назвали последствия от разлива топлива катастрофическими для окружающей среды. Как сообщало ИА REGNUM, учёные оценили ущерб в результате уничтожения среды обитания животных и растений в более чем 400 млн рублей.

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