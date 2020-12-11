Челябинск, , 14:37 — REGNUM В Челябинске гражданин Узбекистана заплатит штраф за взятку полицейскому. Об этом сообщает пресс-служба региональной прокуратуры.

По версии следствия, 21-летний гражданин дал участковому уполномоченному полиции деньги в сентябре. Тогда его доставили в отделение для того, чтобы составить протокол по факту нарушения режима пребывания в России. Размер взятки составил 500 рублей. Но полицейский отказался принять эти деньги.

Мировой судья судебного участка № 4 в Металлургическом районе Челябинска назначил этому гражданину штраф в размере пяти тысяч рублей. Приговор пока не вступил в силу.