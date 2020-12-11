Москва, , 14:34 — REGNUM Анестезиологи-реаниматологи рекомендуют обращать внимание на обучение и защиту медицинского персонала, борющегося с коронавирусом. Об этом в ходе научно-методического форума организаторов здравоохранения с международным участием «Столичное здравоохранение: в призме глобального лидерства» заявил главный внештатный специалист по анестезиологии-реаниматологии Департамента здравоохранения города Москвы, главный врач ГБУЗ «ГКБ № 40 ДЗМ», заведующий кафедрой анестезиологии и реаниматологии ФГАОУ ВО «РНИМУ им. Н.И. Пирогова» Минздрава РФ, кандидат медицинских наук Денис Проценко.

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«Ещё одна задача — перепрофилизация многопрофильных стационаров в инфекционные. Мы рекомендуем обращать внимание на обучение и защиту персонала, особенности диагностики и сортировки, лечения и выделения мест в реанимации. Защита персонала — это достаточно жёсткий контроль: в фильтр-зонах присутствует специалист, контролирующий необходимый порядок обмундирования», — сказал Проценко.

По его словам, важно «правильно организовать наблюдение за пациентом вне отделений»: «Должны быть чётко разработаны показатели для госпитализации. На основе федерального приказа Московский клинический комитет выпустил клинический протокол лечения больных COVID-19, в основе которых — лечение критических больных. Важный момент — контроль за больным в госпитальных отделениях».