Москва, , 14:33 — REGNUM Условия перевозки второй зарегистрированная российская вакцина от коронавирусной инфекции «ЭпиВакКорона», разработанная НИИ «Вектор», позволяют доставлять её в отдаленные и труднодоступные территории. Об этом 11 декабря рассказала глава Роспотребнадзора Анна Попова на совещании в правительстве РФ.

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«Вакцина может быть доставлена в любой даже самый отдаленных уголок РФ. Исходя из того, что необходима иммунизация медработников эта вакцина предназначена в первую очередь для таких случаев», — заявила Попова.

Также она отметила, что в России разработана новая тест-система, которая позволит оценить результат иммунизации населения после введения данной вакцины.

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