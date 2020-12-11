Москва, , 14:32 — REGNUM Уходящая неделя принесла немало курьезов из разных регионов страны, о которых рассказывали Telegram-каналы. Читайте в нашей подборке самые любопытные истории: маски с вентилятором, медаль «За навагу», ограбленный «борт судного дня» и многое другое.

Центральный федеральный округ

Из «Внуково» запустили самый необычный рейс в стране. Самолет с пассажирами будет полтора часа летать в окрестностях Москвы, затем приземлится обратно во «Внуково». «Москва. Новости» пишет, что пассажиров ждет «экскурсия по городам Золотого кольца, розыгрыш памятных призов и рассказы об авиации». Билеты на рейс раскупили за считанные минуты, поэтому их число планируется увеличить.

В Калужской области продолжается мода на возвращение дореволюционных названий. Недавно в Тарусе решили вернуть старые названия, однако в полной мере это выполнить не удалось, и теперь улицы носят двойные имена. А сейчас в Калуге предложили переименовать столичное МГТУ им. Баумана, чей филиал есть в городе, в Императорское московское техническое училище, чтобы и калужское учреждение называть по-старому. «Так и тянет наших придворных в царскую Россию», — отметил «Калужский мечтатель».

В Вологодской области изобрели необычный аппарат для защиты от коронавируса. Спасти всех должна маска с вентилятором. Изобретатель при этом сам заболел коронавирусом и по необходимости тестирует прибор на себе, пишет «Родина снегурочки».

Сотрудники научно-образовательного центра «ТулаТЕХ» решили воспользоваться экзотической акцией американских художников. Некоторое время назад в западных СМИ стали появляться сообщения о таинственных монолитах, которые внезапно находят в США, Румынии, Нидерландах. Через некоторое время они исчезают. Вскоре выяснилось, что их устанавливают участники арт-проекта, и такие монолиты можно заказать за 45 тысяч долларов. Сенсацией воспользовались в Туле. Сотрудники «ТулаТЕХ» сняли ролик, что в деревне Кондуки тоже нашли монолит. В ролике говорится, что монолиты созданы «ТулаТЕХом», однако из-за ошибки лаборанта при квантовых экспериментах объект «был некорректно отправлен сначала в США, потом в Румынию». Теперь его удалось вернуть на экспериментальный полигон, передает шутку «Тульский патронташ».

Северо-Западный федеральный округ

В Санкт-Петербурге лошадь откусила молодому человеку нос. «В центре Петербурга» пишет, что двое нетрезвых юношей заметили девушку на лошади, решили познакомиться. Дальше версии разнятся. Кажется, один из молодых людей решил поцеловать лошадь, несмотря на предупреждения. Лошади это не понравилось. Теперь юноша госпитализирован, кончик носа ему ампутировали.

Неожиданный нюанс в историю с коронавирусом могут внести в Петербурге. В Роспотребнадзоре, передает «Страновед», предложили переболевшим горожанам разрешить посещать увеселительные заведения в новогодние праздники. Это позволило бы барам не останавливать работу в праздники.

Тем временем в Коми запустят sms-рассылку с результатами тестов на ковид. Это поможет избежать ненужных контактов при визите за результатами теста. «Странно, что раньше не догадались до этого. Столько людей в очередях перезаражалось», — удивляются «Усы Печорина».

Приволжский федеральный округ

«Пермский глобус» пишет, что Пермь решила подойти к празднованию Нового года с предельно аскетических позиций. Город отказался от строительства городского Ледового городка, а центральная елка будет прошлогодней.

В Ижевске тоже решили воспользоваться старым праздничным реквизитом. Фонарные столбы украсили новогодними щитами, которые были сделаны еще в 2013 году. «С новым 2013 годом!» — шутит по этому поводу канал «Это Щукин», добавляя, что отмечать девятый Новый год в одних и тех же декорациях — «совсем не фэншуй».

Уральский федеральный округ

Курган пополнил список городов, где дорожные рабочие установили столб прямо посреди проезжей части. «Курганистан» пишет, что столб намертво вкопали между первым и вторым рядом на оживленном перекрестке. Теперь его обещают демонтировать и опять переделать асфальтовое покрытие. Остается надеяться, что на этот раз без столба.

Сибирский федеральный округ

В Кузбассе обсуждают необычное поведение мэра Новокузнецка, который во время эфира сплюнул на пол. Это вызвало нездоровый ажиотаж в СМИ и соцсетях. Причиной экзотического поступка стала пломба, которая некстати выпала из зуба градоначальника. Чтобы поддержать мэра, один из ведущих телепередачи тоже сплюнул на пол. «Бузотеры и воронье» предполагают, что плевание на пол перед телекамерами может стать новокузнецкой традицией.

Южный федеральный округ

В Таганроге на аэродроме обокрали «самолет судного дня», который предназначен для эвакуации высшего военного руководства страны и управления вооруженными силами в условиях конфликта. «ИнформБюро-ЮФО» пишет, что самолет ждал плановых работ по модернизации, когда его грузовой люк вскрыли неизвестные и утащили более сорока электронных блоков и плат. Из-за потери оборудования самолет временно непригоден для использования.

Волгоградская область должна получить в декабре 2156 вакцин «Спутник V». По словам «Сталингумрака», это не очень похоже на массовую вакцинацию: «Видимо, запрет на употребление алкоголя перед новогодними каникулами не позволит жителям нашего региона массово привиться. Понимая местный менталитет, мы бы на месте Минздрава тоже не торопились с доставкой препарата».

Северо-Кавказский федеральный округ

«Все новости Ставропольского края и еще чуть-чуть» узнали, что любимое место Лермонтова в Железноводске украсит стена из воды, причем на нее будут проецировать видеоролики и фильмы. «Водяной экран» будет десятиметровым.

Дальневосточный федеральный округ

В Иркутской области и Бурятии жителей разбудило мощное землетрясение. Однако к удару стихии граждане отнеслись спокойно и даже равнодушно. Из Ольхонского района, где трясло сильнее всего, на горячую линию позвонили лишь три человека, передает «Борус».

В Сахалине поставили «губернаторскую елку», украшенную огромными синими ромбами. Жителям они напомнили гробы, пишет канал Fraer'OK. В опросе, где проголосовали полторы тысячи человек, почти половина согласилась, что елка с гробами. Половина увидела «синюю ерунду». По документации это «ромбы с драгоценными камнями».

В Петропавловске-Камчатском посреди одной из дорог жители с удивлением увидели огромный судовой двигатель. Как он здесь оказался, загадка. О происшествии рассказал канал «Мачо с Авачи».

А в Приморье предложили выпустить для рыбаков, которые идут рыбачить на неокрепший лед, медаль «За навагу». Она актуальна. «Право руля!» передает, что рыбаки не обращают внимания на предупреждения об опасности и здравый смысл, и несколько уже погибли.

Такие истории рассказывали в Telegram-каналах на уходящей неделе. Читайте продолжение 18 декабря.