Душанбе, , 14:32 — REGNUM Президент Таджикистана Эмомали Рахмон вручил ключи от новых квартир семьям сотрудников Государственного комитета национальной безопасности (ГКНБ), сообщили 11 декабря в пресс-службе главы государства.

В церемонии сдачи двух многоэтажных жилых домов также принял участие председатель Мажилиса милли (верхней палаты парламента) Рустрам Эмомали. Президент призвал сотрудников спецслужбы верно служить на благо Таджикистану.

На церемонии вручения ключей Рахмон заложил первый камень в фундамент еще одного 16-этажного жилого дома. Президент также обсудил качество строительства дома с архитекторами и строителями.