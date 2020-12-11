Москва, , 14:30 — REGNUM В новогодние праздники необходимо дать возможность всем желающим сделать прививку от коронавирусной инфекции, заявил 11 декабря премьер-министр РФ Михаил Мишустин на совещании в правительстве РФ.

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Мишустин попросил субъекты Федерации обеспечить деятельность пунктов вакцинации, «и, конечно же, обратить особое внимание на их работу во время праздников».

«Особенно с 1 по 10 января. Чтобы все желающие, кто захотят это сделать, могли сделать прививку», — сказал он.

Как сообщало ИА REGNUM, премьер-министр рассказал о начале вакцинации во всех регионах России.