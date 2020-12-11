Брюссель, , 14:29 — REGNUM Президент Франции Эммануэль Макрон призвал 11 декабря граждан республики проявить большую бдительность для предотвращения распространения коронавирусной инфекции, сообщает французское издание Le Figaro.

С соответствующим заявлением глава Елисейского дворца выступил на полях саммит глав стран-членов ЕС в Брюсселе. По словам Макрона, именно в праздники люди «теряют бдительность» во время встреч с родными и близкими и распространяют вирус.

Напомним, французские власти заявили о своем намерении заменить с 15 декабря карантин комендатским часом, который будет действовать с 20:00 до 06:00.