Москва, , 14:24 — REGNUM Сразу после начала пандемии коронавируса специалисты создали обучающие модули для медиков, борющихся с COVID-19. Об этом в ходе научно-методического форума организаторов здравоохранения с международным участием «Столичное здравоохранение: в призме глобального лидерства» заявил главный внештатный специалист по анестезиологии-реаниматологии Департамента здравоохранения города Москвы, главный врач ГБУЗ «ГКБ № 40 ДЗМ», заведующий кафедрой анестезиологии и реаниматологии ФГАОУ ВО «РНИМУ им. Н.И. Пирогова» Минздрава РФ, кандидат медицинских наук Денис Проценко.

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«Задания, которые были поставлены перед службой — это обучение, перепрофилизация стационаров, обновление протоколов лечения. Если говорить об обучении, то первое, что было разработано — обучающие модули. Мы в кратчайшие сроки сделали несколько модулей, которые были безопасны и для пациента, и для врача. Были разработаны модули по кинетической терапии. Обучались и специалисты других направлений — так называемые «команды пронаций». Эти курсы непрерывно продолжают вестись и освежают знания», — сказал Проценко.

Он назвал отдельным вопросом обеспечение проходимости дыхательных путей и интубацию трахеи, «в том числе с помощью современных средств, особенности навыков респираторной поддержки с помощью специального симулятора».