Москва, , 14:20 — REGNUM В декабре регионы России получат около полумиллиона доз вакцины от коронавирусной инфекции, сообщил 11 декабря премьер-министр РФ Михаил Мишустин на совещании с производителями вакцины.

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"В декабре субъекты Федерации получат около полумиллиона доз. Если быть точнее, то по подтверждённым сегодня от производителей данным это 480 тыс. доз», — заявил он.

По словам главы правительства, Минздрав подготовил график распределения препарата по регионам.