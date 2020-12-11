Нарьян-Мар, , 14:18 — REGNUM Завтра в НАО начинается масштабная вакцинация от COVID-19 — в окружную больницу поступили первые сто доз вакцины «Гам-КОВИД-Вак». Об этом на своей странице «Вконтакте» сообщил губернатор округа Юрий Бездудный.

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По его словам, в воскресенье регион получит еще 200 доз препарата.

«В первую очередь будут привиты те, кто в группе риска. Это медперсонал, соцработники и педагоги. При этом вакцинация добровольная — никого принуждать не будут» , — подчеркнул глава округа.

В сентябре в округе уже было привито 38 медиков из Красной зоны.