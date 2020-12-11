Элиста, , 14:15 — REGNUM В Республике Калмыкия на ближайшем заседании регионального оперштаба рассмотрят вопрос о дальнейшей работе школ и вузов. Об этом в эфире в Instagram сообщил главный государственный санитарный врач региона Джангар Санджиев.

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"У нас ситуация по заболеваемости школьников и студентов стабильная. Но мы видим негативные признаки — нарастание заболеваемости ОРВИ. В ближайшее время на заседании регионального оперштаба мы рассмотрим работу образовательных учреждений. В последнее время речь о закрытии школ и вузов из-за коронавируса не шла», — сказал глава регионального управления Роспотребнадзора.

ИА REGNUM сообщало, что в сентябре 2020 года в Калмыкии решили не переводить школьные классы на дистанционное обучение из-за случаев заражения коронавирусом среди детей, назвав такие ограничения неактуальной мерой предосторожности.

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