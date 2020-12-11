Петрозаводск, , 14:29 — REGNUM В столице Республики Карелия городе Петрозаводске с 1 сентября по 1 декабря 2020 года заразились 492 педагога и сотрудника дошкольного и школьного образования. Об этом 11 декабря сообщила депутат Петросовета Галина Васильева.

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По ее словам, с 1 сентября по 1 декабря 2020 года количество сотрудников системы образования, перенесших COVID-19, составило: дошкольные учреждения — 234 человек, школы — 250 человек, учреждения дополнительного образования — восемь человек. Общее количество — 492 человека.

«На 9 декабря болеют в детских садах — 75 человек, школах — 67 человек, дополнительного образовании — три человека. Всего 145 человек», — отметила депутат.

Отметим, ранее сообщалось, что в республику поступила первая партия вакцины от коронавируса. В первую очередь ею будут привиты врачи и педагоги.

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Кроме того, ранее глава Карелии принял решение отправить с 19 декабря на каникулы всех учащихся начальной школы. А школьников 4−11 классов на дистанционную форму обучения. Помимо этого, власти республики рекомендовали родителям не водить детей дошкольного возраста в детские сады.

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