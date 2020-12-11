Екатеринбург, , 14:13 — REGNUM Победителями Национальной Премии Событийного Туризма Russian Event Awards 2020 стали девять проектов из Удмуртии. Финал конкурса прошёл в Екатеринбурге, сообщает пресс-служба правительства республики.

Так, Сарапульский музей — заповедник завоевал гран-при конкурса в номинации «Лучший музейно — выставочный комплекс для туризма».

В различных номинациях заняли призовые места следующие проекты: фестиваль «От пельняня до Китая» (Лучшее гастрономическое событие), фестиваль «Оцени мое платье» (Лучшее турсобытие по популяризации народных традиций и промыслов), игра «Этнопритяжение» (Лучшее молодежное событие), «Крещение на родине Чайковского» (Лучший партнёрский проект), «Старые Быги» (Лучшая интерактивная программа), «Большая Кама» (Лучшее деловое событие), «Высокий берег» (Лучшее туристическое событие по популяризации народных традиций и промыслов). Специального диплома удостоен Туристско-информационный центр Сарапула.

Все проекты-победители попадут в национальный календарь 2021 года.

ИА REGNUM напоминает, в конкурсе приняли участие 390 проектов из 59 регионов России и три зарубежных проекта — из Молдавии и ОАЭ. 257 программ вошли в финал конкурса.