Миасс, Челябинская область, , 14:13 — REGNUM В Миассе Челябинской области идёт проверка по факту гибели 53-летнего мужчины. Его тело было найдено вечером 10 декабря в автомастерской на территории одного из частных домов, сообщает региональное управление МЧС.

Тело было обнаружено во время тушения пожара. По предварительным данным, огонь вспыхнул во время сварочных работ.

Следователи полагают, что в этот момент гражданин неосторожно обращался с огнём. Выясняются все обстоятельства произошедшего.