Москва, 11 декабря 2020, 14:10 — REGNUM В регионы России направлены первые партии вакцины от коронавирусной инфекции, сообщил 11 декабря премьер-министр РФ Михаил Мишустин на встрече с производителями вакцин.
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Он напомнил о задаче, поставленной президентом страны, в конце этой недели начать вакцинацию в регионах.
«Сегодня могу сказать, что в срок мы укладываемся. В регионы уже направлены первые партии вакцины, и постепенно мы выходим на её плановое производство», — заявил Мишустин.
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