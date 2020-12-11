Пермь, , 14:14 — REGNUM В пяти городах Пермского края (Перми, Березниках, Чайковском, Соликамске и Кунгуре) старшеклассников переводят на очное обучение, сообщает пресс-служба краевой администрации.

Решение о том, что с 14 декабря ученики девятых и 11-х классов пойдут в школу, принято оперштабом по борьбе с COVID-19.

Ученики 5−8 классов и десятиклассники, а также студенты средне-специальных образовательных учреждений и организации дополнительного образования продолжат дистанционное обучение до конца 2020 года.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, с 16 ноября ученики среднего и старшего звена школ учатся дистанционно. Дистанцинный формат действует и в отношении студентов ссузов. В начале декабря власти заявили, что учащимся ссузом можно проходить очно производственную практику.

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