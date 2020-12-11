Черкесск, , 14:07 — REGNUM Неизвестный, взорвавший себя возле здания регионального управления ФСБ в Карачаево-Черкесии, мог принадлежать к одной из экстремистских группировок. Об этом 11 декабря пишет «Интерфакс» со ссылкой на собственный источник.

Напомним, сегодня днем возле здания ФСБ в селе Учкекен в Малокарачаевском районе Карачаево-Черкесии произошел подрыв взрывного устройства. По последним данным, ранения получили шесть человек. Смертник погиб.

«По предварительным данным, мужчина разделял взгляды экстремистских группировок и бандподполья», — заявил собеседник агентства. По его словам, перед взрывом преступник подошел к группе силовиков у входа в здание ФСБ и взорвал себя с криками: «Аллах Акбар».

В настоящее время место происшествия оцеплено, туда направлены оперативные и следственные службы.

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