Кемерово, , 14:06 — REGNUM В Кемеровской области фиксируется стабильная ситуация по коронавирусу на цифрах предыдущей недели. Об этом заявил заместитель губернатора региона Алексей Цигельник.

Следите за развитием событий в трансляции: «Коронавирус в России и массовая вакцинация — все новости»

"Если говорить о нагрузке на наши амбулаторно-поликлинические учреждения, скорую помощь, то всю текущую неделю она снижалась и в настоящий момент составляет примерно 25−30% от тех пиковых значений, которые мы видели во второй половине октября, — уточнил Цигельник. — Поэтому мы пошагово, поэтапно снижаем количество коек, которые используются или зарезервированы для лечения коронавирусной инфекции из расчёта того, что 20% коечного фонда всё-таки остаётся свободным на случай увеличения количества заболевших».

По словам чиновника, таких снижений в регионе было уже два.

«Первым снижением мы уменьшили количество коек на 250, в том числе это один из роддомов Белова, это ряд медицинских организаций в наших муниципалитетах, отделения в которых полностью переведены на нормальный режим работы. Это происходит с задержкой. Задержка связана с тем, что пациенты, которые в них находятся, они должны быть долечены и выписаны. Поэтому, как правило, с момента прекращения в них госпитализации больных с коронавирусной инфекцией до перевода проходит 10−12 дней», — пояснил он.

Ранее ИА REGNUM сообщало, что по данным на сегодня, 11 декабря, за прошедшие сутки в Кузбассе выявлено 173 случая заражения коронавирусом. Днём ранее — 171 случай.

Читайте также: В Кузбассе за сутки скончались ещё три пациента с коронавирусом