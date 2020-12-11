Белгород, , 15:03 — REGNUM 20-летнего иностранного гражданина осудят в Белгороде за вербовку двух мужчин в ряды террористической организации. Впоследствии один из них примкнул к боевикам, второй находится в розыске, сообщили ИА REGNUM в пресс-службе регионального Следственного комитета.

По версии следствия, в январе 2018 года иностранец уговорами и обещаниями, под предлогом религиозного единства, склонил к вступлению в террористическую организацию 24-летнего и 25-летнего граждан ближнего зарубежья. Адепты согласились с предложенной им идеологией. Один из молодых людей 5 января 2018 года покинул территорию России, вступил в ряды террористов и был ликвидирован в ходе боевых действий. Судьба второго завербованного мужчины устанавливается оперативными подразделениями.

Следователи завершили работу над уголовным делом и направили материалы в суд.

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