Москва, , 14:05 — REGNUM Педагог, которого обвиняют в насильственных действиях сексуального в отношении несовершеннолетней, уволен. Об этом 11 декабря сообщила ИА REGNUM директор московской школы №1329 Вероника Бурмакина.

«В связи с инцидентом, который произошел в образовательной организации, правоохранительные органы ведут расследование. Администрация школы сотрудничает со следствием и оказывает всевозможное содействие. Также мы проводим внутреннюю проверку, педагог уволен», — сказала Бурмакина.

Как сообщало ИА REGNUM, в Москве педагога школы на западе Москвы обвиняют в насильственных действиях сексуального характера в отношении несовершеннолетнего ребёнка (п. «б» ч. 4 ст. 132 УК РФ).

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