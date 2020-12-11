Элиста, , 14:02 — REGNUM В настоящее время Республика Калмыкия ждёт поступления вакцины от COVID-19, сообщила 11 декабря заместитель министра здравоохранения Республики Калмыкия Мария Нохаева.

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«Ситуация напряжённая. Коронавирус приобретает природно-очаговый характер. И главная задача — вакцина прививочная. Мы ждём поступления вакцины против коронавирусной инфекции. Поступление вакцин будет строго по графику по регионам. Как только вакцины поступят, мы приступим уже к вакцинации гражданского населения», — сказала Нохаева.

ИА REGNUM напоминает, что осенью 2020 года Калмыкия получила пробную партию вакцины от новой коронавирусной инфекции. Затем в конце октября началась вакцинация медицинских работников от COVID-19, в ноябре — работников образования.

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