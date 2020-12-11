Ташкент, 11 декабря 2020, 13:59 — REGNUM Госорганам в Узбекистане запретят требовать от граждан республики 17 видов справок, которые в настоящее время являются обязательными для оказания госуслуг. Соответствующий законопроект опубликован на портале обсуждения проектов нормативно-правовых актов.
Новые требования предусмотрены указом президента «О мерах по созданию послаблений для населения и предпринимателей и кардинальному сокращению бюрократических препятствий».
С 1 апреля 2021 года планируется отменить справку о наличии судимости, нахождении на учёте в наркологическом и психоневрологическом диспансерах и других подобных документов.
При необходимости в получении справок все документы будут запрашиваться работодателем или госорганами самостоятельно. Требование в предоставлении этих документов будет считаться нарушением законодательства.
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