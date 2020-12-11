Омск, , 13:58 — REGNUM За прошедшие сутки в Омской области подтверждено 244 случая заражения коронавирусом. Об этом ИА REGNUM сообщили 11 декабря в региональном министерстве здравоохранения.

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Всего в Омской области на сегодняшний день коронавирус выявлен у 25 245 человек. Выздоровели 16 412 человек, в том числе 149 — за последние сутки.

Скончались восемь пациентов с коронавирусом. За весь период пандемии в регионе умер 721 человек с диагнозом COVID-19.

Как сообщало ИА REGNUM, 10 декабря в Омской области было выявлено 242 случая заражения коронавирусом, выздоровели 154 человека, скончались — девять.

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