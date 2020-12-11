Тамбов, , 13:58 — REGNUM В Тамбовской области 11 декабря подтверждено 137 новых случаев заражения коронавирусом, сообщает ИА REGNUM по данным федерального оперативного штаба. Столько же было выявлено за предыдущие сутки.

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Всего в области зарегистрированы 14 тыс. 661 носитель вируса. После выздоровления были выписаны 13 тыс. 143 пациента, в том числе 21 человек — за последние сутки.

За весь период скончались 134 человека. Два новых летальных случая зарегистрировано за последние сутки.

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