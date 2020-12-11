Ярославль, 11 декабря 2020, 13:58 — REGNUM Ярославские власти ожидают роста заболевших COVID-19 после новогодних праздников. Как сообщили в правительстве Ярославской области, больницы региона подготовились к наплыву пациентов. Об этом рассказал заместитель председателя правительства Анатолий Гулин.
Как сообщили в правительстве, врачей и медикаментов в больницах достаточно. Для лечения больных с коронавирусом привлечено 1934 медицинских работника: это 542 врача, 887 средних медицинских работников и 505 сотрудников младшего медицинского персонала. Все медицинские работники прошли специальные курсы повышения квалификации по COVID-19.
Ранее о всплеске заболеваемости после новогодних праздников предупредил в интервью ИА REGNUM глава управления Роспотребнадзора соседней Костромской области.
Ярославские власти, в отличие от костромских, с призывом остаться на Новый год дома пока не выступали. При этом в регионе отменены массовые новогодние гуляния.
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