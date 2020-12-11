Ярославль, , 13:58 — REGNUM Ярославские власти ожидают роста заболевших COVID-19 после новогодних праздников. Как сообщили в правительстве Ярославской области, больницы региона подготовились к наплыву пациентов. Об этом рассказал заместитель председателя правительства Анатолий Гулин.

Ковид-госпиталь в Ярославле

«Сейчас развернуто порядка 2,7 тысячи коек, есть постоянный запас свободных — около 20% от числа развёрнутых. При необходимости будет развернуто до 3 тысяч коек. Также в регионе имеется более 240 коек с ИВЛ для лечения тяжелых больных, из них сейчас занято менее 5%», — сказал Анатолий Гулин.

Как сообщили в правительстве, врачей и медикаментов в больницах достаточно. Для лечения больных с коронавирусом привлечено 1934 медицинских работника: это 542 врача, 887 средних медицинских работников и 505 сотрудников младшего медицинского персонала. Все медицинские работники прошли специальные курсы повышения квалификации по COVID-19.

Ранее о всплеске заболеваемости после новогодних праздников предупредил в интервью ИА REGNUM глава управления Роспотребнадзора соседней Костромской области.

«Мы прогнозируем рост заболеваемости после праздников. Людей я хочу призвать провести праздник в семейном кругу, не собирая большие компании. Походы к пожилым родственникам тоже лучше ограничить. А насчёт аниматоров — я думаю, ни один здравомыслящий человек не будет приглашать к себе домой Деда Мороза со Снегурочкой, которые обошли не один десяток квартир», — рассказал главный государственный санитарный врач по Костромской области Александр Кокоулин.

Ярославские власти, в отличие от костромских, с призывом остаться на Новый год дома пока не выступали. При этом в регионе отменены массовые новогодние гуляния.

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