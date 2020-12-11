Элиста, , 13:52 — REGNUM В Республике Калмыкия в случае роста числа случаев заражения коронавирусной инфекцией могут ужесточить ковидные ограничения. Об этом в эфире в Instagram сообщил главный государственный санитарный врач региона Джангар Санджиев.

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«Пока мы не идём по жёсткому варианту — закрытию или ограничению работы объектов общественного питания, но если ситуация будет ухудшаться, будем рассматривать различные варианты ужесточения работы не только этих объектов, но и других объектов экономики», — сказал Санджиев.

ИА REGNUM сообщало, что в Калмыкии в последние дни возросло число случаев заражения коронавирусной инфекцией: республика прошла так называемую «психологическую черту» — более 100 заболевших COVID-19 в сутки.